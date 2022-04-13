اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السكر بـ10 جنيهات واللحمة بـ110.. أهلا رمضان تستقبل أهل المنيا فى 11 فرعا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:28 م
السكر بـ10 جنيهات واللحمة بـ110.. أهلا رمضان تستقبل أهل المنيا فى 11 فرعا معرض اهلا رمضان
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل معرض أهلا رمضان بمحافظة المنيا، وهو واحد من 11 معرضا تم افتتاحهم فى بداية شهر رمضان وتستمر تلك المعارض طوال الشهر لتقديم السلع التموينية واللحوم والدقيق باسعار مخفضه لمواجهة احتكار التجار.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وقال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال إقامة 10 معارض "اهلا رمضان" بجميع المراكز.

ووجه محافظ المنيا بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، بالتوازي مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكري السلع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتقدم المعارض جميع السلع باسعار مخفضة حؤث يصل الارز الى 10 جنيهات والسكر 10جنيه واللخمة 110 جنية والدقيق 840 قرشا هذا الى جانب البلح والزيت والسمنه وكافة السلع داخل معارض اهلا رمضان.


مديرية التموين

الغرفة التجارية

معرض اهلا رمضان

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة