السكر بـ10 جنيهات واللحمة بـ110.. أهلا رمضان تستقبل أهل المنيا فى 11 فرعا

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل معرض أهلا رمضان بمحافظة المنيا، وهو واحد من 11 معرضا تم افتتاحهم فى بداية شهر رمضان وتستمر تلك المعارض طوال الشهر لتقديم السلع التموينية واللحوم والدقيق باسعار مخفضه لمواجهة احتكار التجار.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وقال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال إقامة 10 معارض "اهلا رمضان" بجميع المراكز.

ووجه محافظ المنيا بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، بالتوازي مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكري السلع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتقدم المعارض جميع السلع باسعار مخفضة حؤث يصل الارز الى 10 جنيهات والسكر 10جنيه واللخمة 110 جنية والدقيق 840 قرشا هذا الى جانب البلح والزيت والسمنه وكافة السلع داخل معارض اهلا رمضان.