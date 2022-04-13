الرئيس الفنزويلى: الهجوم على الثقافة الروسية "فاشية خالصة"

كاراكاس (أ ش أ)

وصف الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الهجمات على الثقافة الروسية والرياضيين الروس بأنها فاشية خالصة.

وأذاعت قناة فنزويلا دى التليفزيونية خطابه.

وعلق مادورو على تصريحات المشرعة الفنزويلية تانيا دياز التي قالت إن روسيا أصبحت ضحية "رقابة عالمية" في حين أن "ثقافتها ورياضاتها تتعرض للهجوم": "هذه فاشية خالصة"،وفقا لوكالة تاس الروسية.

وتحدث الرئيس الفنزويلى فى إطار قمة دولية حول محاربة الفاشية نظمتها سلطات البلاد بمناسبة الذكرى العشرين لمحاولة انقلاب ضد الرئيس الفنزويلي آنذاك هوجو شافيز.