اليوم السابع
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الرئيس الأوكرانى يطالب بتسليح بلاده: لن يوقف الحرب إلا الأسلحة الثقيلة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:48 م
الرئيس الأوكرانى يطالب بتسليح بلاده: لن يوقف الحرب إلا الأسلحة الثقيلة الرئيس الأوكرانى زيلينسكى
ريهام عبد الله

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طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى تسليح بلاده بأسلحة ثقيلة، قائلا: "بدون أسلحة إضافية، ستصبح هذه الحرب حمام دم لا نهاية له، وتنشر البؤس والمعاناة والدمار".

 

وقال زيلينسكى عبر تويتر: "بدون أسلحة إضافية، ستصبح هذه الحرب حمام دم لا نهاية له، وتنشر البؤس والمعاناة والدمار، ماريوبول، بوشا، كراماتورسك، ستستمر القائمة، لن يوقف أحد روسيا باستثناء أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة".

 

الرئيس الأوكرانى يل
الرئيس الأوكرانى زيلينسكى

 

ومن جهة أخرى، نفى ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيبس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي رفض عرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.


وفى وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الروس والأوكرانيين بالشعبين الشقيقين، وامتنع عن وصف ما يجرى بأوكرانيا بالإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه من الضرورى الآن توخى الحذر فى المصطلحات، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال فى إجابته على سؤال فى مقابلة مع القناة التلفزيونية فرانس 2، حول ما إذا كان سيستخدم مصطلح "إبادة جماعية" عند الإشارة إلى ما يحدث فى أوكرانيا، قال ماكرون: "سأكون حذرا مع المصطلحات اليوم، لأنهما شعبان شقيقان.. الروس والأوكرانيون شعبان شقيقان. ما يحدث هو جنون، هذه عودة إلى الحرب فى أوروبا. ولكن فى نفس الوقت أنظر إلى الحقائق وبشكل خاص في ماريوبول".

وكان الرئيس الفرنسي قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وربما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.


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روسيا

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