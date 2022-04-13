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الدفاع الأوكرانية: ليس لدينا معلومات حول استسلام جنودنا فى ماريوبول

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:26 ص
الدفاع الأوكرانية: ليس لدينا معلومات حول استسلام جنودنا فى ماريوبول الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب محمد عبد العظيم

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نفت وزارة الدفاع الأوكرانية وجود أى معلومات حول استسلام جنود أوكرانيين في ماريوبول، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت صباح اليوم، عن استسلام أكثر من ألف جندى أوكرانى فى مدينة ماريوبول الاوكرانية.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف أن وحدات المدفعية الروسية استهدفت 6 مواقع للجيش الأوكراني، وقتلت أكثر من 120 جنديا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنه تم استهداف وحدات المدفعية الروسية 6 مواقع لوحدات اللواء 24 الأوكراني في بلدة بوباسنا الواقعة في دونيتسك، وقتل نتيجة الضربات أكثر من 120 جنديا وتم تدمير 11 مدرعة و14 سيارة عسكرية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: دمرت القوات الجوية الروسية 38 موقعا عسكريا أوكرانيا من بينها مستودع ذخيرة فى توشكوفكا فى ضواحى لوجانسك، و8 مناطق لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية في بلدات جلازونوفكا وبياتيغورسك وبريشيب فى ضواحى خاركوف، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين فوق بلدتي أوتشاكوف ونيكولاييف.


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