اليوم السابع
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الداخلية تفتتح وحدات مرور إلكترونية تسهيلا على الصائمين.. فيديو

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:55 م
الداخلية تفتتح وحدات مرور إلكترونية تسهيلا على الصائمين.. فيديو وحدات مرور متنقلة
كتب محمود عبد الراضي

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افتتحت وزارة الداخلية وحدتى مرور إلكترونيتين بالإسكندرية والغردقة، لا يتم فيهما التقيد بالنطاق الجغرافى لطالب الخدمة.
 
 
جاء ذلك فى إطار خطتها للتيسير على المواطنين وتقديم خدماتها بصورة عصرية ومتطورة .. 
 
 
 
 
 

وزارة الداخلية

وحدات مرور الكترونية

الصائمين

شهر رمضان

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