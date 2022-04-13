الداخلية تفتتح وحدات مرور إلكترونية تسهيلا على الصائمين.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

افتتحت وزارة الداخلية وحدتى مرور إلكترونيتين بالإسكندرية والغردقة، لا يتم فيهما التقيد بالنطاق الجغرافى لطالب الخدمة.

جاء ذلك فى إطار خطتها للتيسير على المواطنين وتقديم خدماتها بصورة عصرية ومتطورة ..