الرئيسية أخبار عاجلة الداخلية تفتتح وحدات مرور إلكترونية تسهيلا على الصائمين.. فيديو الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:55 م وحدات مرور متنقلة كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء افتتحت وزارة الداخلية وحدتى مرور إلكترونيتين بالإسكندرية والغردقة، لا يتم فيهما التقيد بالنطاق الجغرافى لطالب الخدمة. جاء ذلك فى إطار خطتها للتيسير على المواطنين وتقديم خدماتها بصورة عصرية ومتطورة .. وزارة الداخلية وحدات مرور الكترونية الصائمين شهر رمضان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة للتخفيف على الصائمين.. الداخلية تخصص وحدات مرور متنقلة للمنازل (صور) الإثنين، 04 أبريل 2022 10:19 ص تعرف على مواعيد عمل وحدات المرور خلال شهر رمضان.. إنفوجراف الجمعة، 01 أبريل 2022 10:16 ص خطوات تساعدك فى تجديد رخصة السيارة داخل وحدات المرور.. تعرف عليها الأربعاء، 30 مارس 2022 05:30 ص تعرف على خطوات استخراج رخصة دراجة بخارية من وحدات المرور الأحد، 27 مارس 2022 05:30 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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