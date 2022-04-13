اليوم السابع
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الداخلية الأوكرانية: أكثر من 720 شخصا قتلوا فى بلدة "بوتشا" وضواحى كييف

الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:31 ص
الداخلية الأوكرانية: أكثر من 720 شخصا قتلوا فى بلدة "بوتشا" وضواحى كييف أوكرانيا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن أكثر من 720 شخصا قتلوا في بلدة "بوتشا" وضواحي كييف، مشيرة إلى أنه تم اعتبار أكثر من 200 شخص آخرين في عداد المفقودين.

وقال عمدة "بوتشا" أناتولي فيدوروك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على 403 جثث بالبلدة، مرجحا ارتفاع الحصيلة حيث تقوم كاسحات الألغام بتمشيط المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأنه ينظر في أحداث وقعت في مقاطعة "بروفاري" شمال شرقي البلاد .. وقد عثر في هذه المنطقة على جثث 6 مدنيين قتلوا بطلقات نارية ويعتقد الأوكرانيون أن روسيا مسئولة عن الحادثة لكن الأخيرة تنفي صلتها بذلك.

وقد اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب "مذبحة" في بلدة "بوتشا"، ونفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأوكرانية.

 


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