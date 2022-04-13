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الخارجية الروسية: أكثر من 25 ألف قطعة سلاح وزعت فى أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:14 ص
الخارجية الروسية: أكثر من 25 ألف قطعة سلاح وزعت فى أوكرانيا الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب محمد عبد العظيم

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حذر نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف من أن التوزيع المنفلت لأعداد كبيرة من الأسلحة لجميع الراغبين في أوكرانيا، سيزيد من مخاطر الإرهاب في أوروبا وخارجها، وذلك وفق "روسيا اليوم".

 

وأضاف سيرومولوتوف، أن أكثر من 25 ألف قطعة سلاح تم توزيعها لجميع الراغبين في أوكرانيا، قبل بدء العملية الخاصة، ما يزيد من مخاطر الإرهاب في المنطقة الأوروبية وخارجها.

 

ويختتم اليوم الأسبوع السابع للعملية الروسية في أوكرانيا والتي دمر الجيش الروسي خلالها جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الأوكرانية وسط استمرار المعارك، وأعلن القوات الروسية والأوكرانية عن سقوط أعداد كبيرة من الطرفين.

 


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