اليوم السابع
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الحكومة الروسية تعتزم تخصيص حزمة دعم غير مسبوقة لاقتصاد البلاد

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:14 م
الحكومة الروسية تعتزم تخصيص حزمة دعم غير مسبوقة لاقتصاد البلاد رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين
وكالات الأنباء

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أشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى أندريه بيلوسوف إلى أن الحكومة الروسية تعتزم تخصيص حزمة بقيمة 7 - 8 تريليونات روبل "نحو 100 مليار دولار" لدعم الاقتصاد الوطنى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضح المسؤول الروسى، خلال كلمة في مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأربعاء، أن تخصيص حزمة دعم مثل هذه لن يؤدي إلى تسارع التضخم في البلاد.

وقال "فيما يتعلق بالمؤسسات الأساسية ودعم الشركات المتوسطة، هناك عدد كبير جدا من الطلبات حول هذا الموضوع، لدينا حدود معينة للاقتصاد الكلي نعمل ضمنها، وقد حددنا الهوامش التي يمكننا العمل فيها دون زيادة العبء على التضخم. إذا تحدثنا عن القروض عبر جميع القنوات فمن الممكن تقديم حوالي 7 - 8 تريليونات روبل".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأنه تم شن حرب اقتصادية ضد روسيا، وأشار إلى أن روسيا تمكنت من التصدي لمحاولات تدمير اقتصاد البلاد. كذلك أكد أن الحكومة أطلقت خطة لدعم الاقتصاد والتغلب على تداعيات العقوبات الغربية.

 


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