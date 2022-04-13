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التعليم العالى والهجرة تعلنان نتيجة تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:12 ص
التعليم العالى والهجرة تعلنان نتيجة تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا وزيرى التعليم العالى والهجرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارتا التعليم العالي والهجرة، عن نتيجة الطلاب  العائدين من أوكرانيا الذين أدوا  امتحانات تحديد المستوى نهاية مارس الماضي في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة) الذين سددوا الرسوم الخاصة بامتحان تحديد المستوى وفقًا للقوائم المرفقة، على أن تعلن نتائج الطلاب المحجوبة عقب تسديدهم رسوم أداء الامتحانات بالكليات التي تمت بها.
 
وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.
 
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يتعلق بالطلبة الناجحين في امتحانات تحديد المستوى، عليهم التوجه إلى الجامعات الخاصة والأهلية  لاستكمال إجراءات تحويلهم وفقا للأماكن الشاغرة التي تم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية: https://www.cpnu-admission.edu.eg/
 
ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك متابعة مستمرة مع وزارة التعليم العالي، لموقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التعليم العالي لإتاحة الفرصة للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات ضمن الدفعة الأولى، وكذلك الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم، لأداء امتحانات تحديد المستوى عقب 15 مايو المقبل.
 
وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للدفعة الثانية للطلاب الذين لم يؤدوا امتحان تحديد المستوى في وقت لاحق؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصًا على مصلحة أبنائنا الدراسين في أوكرانيا، بنفس الضوابط التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.
 
هذا، وتُنشر نتائج تحديد المستوى للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/Moemigegy
 
وعلى الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات تحديد المستوى (الراسبين) التوجه مباشرة للجامعات الخاصة والأهلية لكي يتم تنسيقهم من جديد في تخصصات غير مناظرة وفقا لمجموعهم في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة.
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

السفيرة نبيلة مكرم

الطلاب العائدين من أوكرانيا

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