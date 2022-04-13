التحفظ على 29 صندوق "أبلكاش" للبيع بأزيد من التسعيرة فى دمياط

دمياط - معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط، بإشراف المحاسب على الغزاوى، مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

أسفرت الحملات عن ضبط 2 محضر بيع بأزيد من التسعيرة خشب أبلكاش والتحفظ على 15صندوق خشب mdf، وكذلك التحفظ على 14صندوق خشب أبلاكش c.

كما تم تحرير محضر غش تجارى اتجار فى ملح طعام غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك، 3 محضر بيع بأزيد من السعر المقرر سكر وأرز ودقيق والتحفظ على 20 كيلو سكر، 35 كيلو أرز، 25 كيلو دقيق فاخر، 3 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محضر عرض لحوم مكشوفة، 2 محضر أكياس سوداء، 19محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور، وبلغ إجمالى المحاضر 34 محضرا.