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الإفتاء: كشف طبيب النساء على المريضة لا يفطره ويفسد صوم المرأة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:33 م
الإفتاء: كشف طبيب النساء على المريضة لا يفطره ويفسد صوم المرأة دار الافتاء
كتب لؤى على

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أعمل طبيبا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطر؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء ونشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء الرد كالآتى:
 
كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يُبْطِل صومه هو، أَمَّا بالنسبة للمرأة المريضة؛ فإنه يفسد صومها عند الجمهور بما يصل إلى الجوف عن طريق القُبُل أو الدُّبُر؛ خلافًا لبعض الفقهاء، ولمَن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تُقلِّد هذا القول، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.
 
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دار الافتاء

فتوى

رمضان

شهر رمضان

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