الإحصاء: واردات السيارات تتجاوز 3 مليار دولار فى عام واحد

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، وفقا لبيانات حصل عليها "اليوم السابع"، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات السيارات نحو 3 مليار و574 مليون و940 ألف دولار، مقابل ملياري و766 مليون و279 ألف دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت قيمتها 808 مليون و661 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ترتيب واردات السيارات بين قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي كانت في صدارة القائمة مقارنة بالسلع الأخرى ومن بينها واردات الثلاجات والمجمدات والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 209 مليون و199 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 142 مليون و843 ألف دولار بنهاية العام المناظر له 2020، بزيادة بلغت 66 مليون و356 ألف دولار، يليها الواردات من الغسالات بقيمة إجمالية بلغت نحو 61 مليون و229 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 43 مليون و800 ألف دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت نحو 17 مليون و429 ألف دولار.

وسجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو نحو 7 مليارات و876 مليون و748 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 6 مليارات و271 مليون و300 ألف دولار في العام المناظر له 2020، بزيادة بلغت نحو مليار و605 مليون و448 ألف دولار.