اليوم السابع
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الأمن الأوكرانى: عملاء روس كانوا ينتظرون هروب ميدفيدشوك لنقله إلى موسكو

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:10 م
الأمن الأوكرانى: عملاء روس كانوا ينتظرون هروب ميدفيدشوك لنقله إلى موسكو أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قال الأمن الأوكراني، إن عملاء روس كانوا ينتظرون هروب ميدفيدشوك لنقله إلى موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابع الأمن الأوكراني، أنه ألقى القبض على السياسي فيكتور ميدفيدشوك أثناء محاولته الهروب إلى مولدوفا.

وفى وقت سابق، قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن أوكرانيا تحولت إلى مسرح للجرائم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن خلال الشهر الماضى، عن تحقيق فى جرائم الحرب فى أوكرانيا، حيث دعا المدعى العام المواطنين فى منطقة الصراع لإبلاغ المدعي العام بمعلومات حول الجرائم المحتملة.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية - وتلقت روسيا جراء تلك الخطوة حزما متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.


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