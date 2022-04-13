استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كورونا" عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي اليونان سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و690 حالة إصابة و64 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و195 ألفا و887 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و274 وفاة.

أما جارتها قبرص فسجلت 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 459 ألفا و677 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 982 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وسجلت سلطات الصحة الإيطالية 169 حالة وفاة، و83 ألفا و643 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 161 ألفا و32 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 15 مليونا و404 آلاف و809 إصابات.

وفي البرتغال= سجلت السلطات الصحية 145 حالة وفاة، و61 ألفا و988 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت باكستان 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى مليون و526 ألفا و728 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30 ألفا و362 حالة وفاة.

وسجلت سلطات الصحة الفرنسية 11 حالة وفاة، و12 ألفا و271 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 143 ألفا و288 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 26 مليونا و947 ألفا و375 إصابة.

وسجلت سلطات الصحة الروسية 10 آلاف و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و281 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في روسيا إلى 371 ألفا و716 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و996 ألفا و60 إصابة.

وسجلت فيتنام 22 ألفا و804 إصابات ووفاة 28 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و272 ألفا و964 مصابا والوفيات إلى 42 ألفا و858 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 36 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و289 حالة إصابة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 9 آلاف و703 حالات.