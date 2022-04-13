استجابة لاستغاثة مواطن.. الداخلية تنقل مريضا إلى أحد المستشفيات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

فى استجابة لاستغاثة مواطن، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمنزل أحد المواطنين وقدمت له المساعدة بنقل والده إلى أحد المستشفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بطلب مساعدته فى نقل والده إلى أحد المستشفيات.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ (نجل المريض)، وأفاد بعدم قدرة والده على الحركة والتمس مساعدته لنقله إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات له.. على الفور قامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بإنزال المريض من مسكنه واستدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

هذا وقد تقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.