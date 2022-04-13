ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في جنوب أفريقيا إلى 60 شخصا

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أعلن "سيهلي زيكالالا" رئيس وزراء إقليم "كوازولو-ناتال" الساحلي شرق جنوب أفريقيا ارتفاع حصيلة القتلى بسبب هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي في الإقليم إلى 60 شخصا على الأقل.



ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مدينة دوربان تضررت بصورة خاصة من هذه الأمطار الغزيرة والتي تسببت في وقوع انهيارات أرضية كما غمرت المياه الكثير من طرق النقل المهمة ومقتل 45 شخصا، وفاقم من الوضع انقطاع الكهرباء في حين بدت البنية التحتية القديمة غير قادرة على استيعاب المياه.



واضافت القناة أن عمليات الإنقاذ لازالت مستمرة لاسيما في مدينة "دوربان"، كما تضرر أكثر من 2000 منزل بالإضافة إلى 4000 مسكن غير رسمي.



يذكر أن أيام من الأمطار الغزيرة بفيضانات في مختلف المناطق، اجتاحت منازل ودمرت بنى تحتية في أنحاء المدينة الواقعة بجنوب الشرق، فيما أجبرت انزلاقات أتربة السلطات على تعليق خدمة السكك الحديد. وغمرت مياه الفيضانات طرقا سريعة إلى مستويات لم يعد يظهر منها سوى رأس أعمدة الإشارات. ودمرت المياه العديد من الجسور واجتاحت سيارات ومنازل.