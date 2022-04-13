كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت إدارة شباب سيدي سالم العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية، الاحتفال بيوم اليتيم للطلائع بمراكز شباب" سدخميس، أبوعليوه الغربية، الورق" تهدف تلك الاحتفالات إدخال السعادة على قلوب الأيتام والتقرب إليه.

نظم مركز شباب الحدادي ، المسابقه الرياضيه في تنس الطاوله، لتشجيع الشباب علي ممارسه الرياضه ويغفر اوقات الفراغ وجعل الرياضة اسلوب ضحياه.

على صعيد اخر قام مركزي شباب "البحيري-العيسوية" بتنفيذ المسابقه الدينيه في حفظ القران الكريم، تهدف تلك المسابقات لتشجيع الطلائع علي حفظ القران الكريم والتلاو الصحيحه وتعليمهم فضائل القران الكريم.

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة باقامه كافة الفعاليات والأنشطة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة التنفيذ هانى عبد الغني، مدير ادارة شباب سيدي سالم، وفريق عمل الإدارة ومراكز الشباب.



احتفال الاطفال



احتفالات يوم اليتيم وأنشطة رياضية ومسابقات حفظ القران الكريم بسيدي سالم.