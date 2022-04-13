اتهامات أوكرانية لموسكو بقصف قرية بقنابل الفوسفور

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أعلن المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابوريزهيا الأوكرانية إيفان أريفييف، أن القوات الروسية أطلقت قنابل فسفورية على قرية نوفودانيليفكا في منطقة بولوهي.



وقال أريفييف، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء(يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، إنه "نتيجة القصف المدفعي بذخائر الفوسفور في قرية نوفودانيليفكا، منطقة بولوهي، اشتعلت النيران في سطح مبنى سكني في شارع خروستالكوفا، ونجحت وحدات خدمة الطوارئ الحكومية في منطقة زابوريزهيا في إخماد الحرائق".



وبحسب البيان، تحاول القوات الروسية الحفاظ على سيطرتها على الأراضي التي احتلتها، في اتجاه بولوهي، وإجراء استطلاع جوي بطائرات بدون طيار وإطلاق النار على الجيش الأوكراني والسكان المحليين من راجمات صواريخ متعددة.



وأضافت الإدارة العسكرية الإقليمية: أن المنطقة تتعرض إلى تهديد كبير باستخدام الأسلحة الصاروخية ضد البنى التحتية العسكرية والمدنية عبر منطقة زابوريزهيا، فضلاً عن محاولة الروس التقدم باتجاه مدينة زابوريزهيا.



يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، بدأت القوات الروسية عملية عسكرية فى أوكرانيا وقصفت كييف، وتشيرنيهيف، وماريوبول، وخاركوف، وخيرسون وزيتومير.



من جهة أخري، أعلنت السلطات في إقليم "دونيتسك" جنوب شرقي أوكرانيا - الذي تعترف به موسكو جمهورية مستقلة- مقتل مدنيين اثنين وإصابة 9 آخرين جراء قصف أوكراني بمناطق في "دونيتسك".



وأكدت السلطات في دونيتسك - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن القصف استهدف ثماني بلدات في دونيستك باستخدام صواريخ من نوع "جراد".. وأشارت السلطات في دونيتسك إلى إجلاء أكثر من 600 مدني من مدينة ماريوبول بينهم أكثر من 100 طفل.



من ناحية أخرى، صرّحت عضو المجلس الاجتماعي الروسي رئيس رابطة أمن الإنترنت يكاترينا ميزولينا، بأن تكاليف الحملة الإعلامية ضد روسيا على الإنترنت ربما ارتفعت إلى أكثر من مليار دولار منذ 24 فبراير الماضي مع الكشف عن 5.4 مليون خبر كاذب.

وقالت ميزولينا، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، "ربما بلغ إجمالي الإنفاق على الحملة الإعلامية على حرب المعلومات أكثر من مليار دولار في الفترة من 24 فبراير إلى 12 أبريل؛ إذ يتراوح الإنفاق اليومي على حملة التضليل ضد روسيا بين 21 مليون دولار إلى 24 مليون دولار في اليوم، أي أكثر من ملياري روبل".



وفقًا للخبراء، فإن عدد الأخبار المزيفة التي تم تحديدها على الشبكات الاجتماعية قد وصل بالفعل إلى 5.4 مليون..وأنه "تم فحص أكثر من 240 مليون منشور وتعليق في القسمين الروسي والأجنبي من الشبكات الاجتماعية وتشمل المراقبة 41 ألف وسيلة إعلام روسية وأجنبية".