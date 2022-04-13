إعرف كيف نجحت الدولة فى تقليل فاقد المياه بإنهاء تبطين 410 كم بالبحيرة.. فى 8 صور

فريق المحافظات

يعد مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التى تقوم بها الدولة من أجل تطوير منظومة الرى، ووصول المياه للمناطق المحرومة بالقرى والنجوع، والحفاظ على مياه نهر النيل واستخدامها بالشكل الأمثل، حيث نجحت الدولة فى تقليل الفاقد من المياه منذ تبنى خطة عاجلة لتبطين الترع بكافة قرى محافظات مصر.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والذى يستهدف تطوير منظومة الرى وتقليل الفاقد من المياه وضمان وصول المياه الي المناطق المحرومة فى نهايات الترع دون عوائق، مشيرا إلى أن البحيرة وضعت خطه عاجلة للحفاظ على مياه نهر النيل واستثمار المياه بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة.



وفى هذا الشأن قامت مديرية الرى بالبحيرة بمتابعة تبطين 610 كم على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت 2.330 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من تبطين 410 كم بتكلفة إجمالية بلغت 1.238 مليار جنيه.



وأشار محافظ البحيرة أن المشروع القومى لتأهيل الترع سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياة، وحسم مشاكل نقص المياة بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياة فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياة بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة ومنع إنتشار الأمراض .





