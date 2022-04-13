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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بأسيوط

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:16 ص
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بأسيوط سيارة إسعاف - أرشيفية
أسيوط - فريق المحافظات

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أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات جيرة بين عائلتين بقرية البلايزة التابعة لمركز أبو تيج، وتم السيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين لتلقي العلاج، وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو تيج يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية البلايزة بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات جيرة بين عائلتين ووقوع مصابين من الطرفين.

وبالإنتقال إلى موقع الحادث تبين صحة الواقعة ونشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث والسيطرة على الوضع وفض المشاجرة بين العائلتين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة، وجارٍ ضبط المتهمين من العائلتين.

 


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