اليوم السابع
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17 % زيادة فى أعداد الدارسين بالتعليم المنهجى فى القطاع الحكومى عام 2020/2021

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:18 م
17 % زيادة فى أعداد الدارسين بالتعليم المنهجى فى القطاع الحكومى عام 2020/2021 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام 2020/2021 التى تهدف إلى رصد أنواع التدريب فى القطاعين الحكومى والخاص بقصد تــــطوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف  التخصـصات .

وبلغ اجمالى عـــدد المــؤسسـات التى تمارس نشاط التدريب 590 مؤسسة عــام  2020/2021 مقابــــل 609 مؤسسـة عام 2019/2020 وذ لك بنسبة إنخفاض 3.1٪، ويرجع سبب الانخفاض الى غلق بعض المؤسسات التدريبية نتيجة لجائحة كوفيد 19 ، وتضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعـــدد 121 مؤسسة يليها محــافظة القليوبية بعدد 41 مؤسسة .

ويضم القطاع الحكومي481 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومى (المنهجى / غيرالمنهجى) عــــام 2020/2021 مــــقابــل 487 مؤســسة عــــام 2019/2020 وذلك بنسبة إنخفاض 1.2 ٪، واحتلت محــافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات 109 مؤسسة، بنسبة 22.7 ٪ من اجمالى عدد المؤسسات .

واستحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 188 مؤسسة تدريبية بنسبة 39.1٪ من اجمالى عدد المؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (المنهجى / غير المنهجى) .

وبلـغ اجمالى مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 109 مركزاً منها (4 منهجى، 105 غير منهجى)  عام 2020/ 2021  مقابل 122 مركزاً  منها (9 منهجى ،113 غير منهجى ) عام 2019/2020 بنسبة انخفاض 10.7٪ .

واحتــلت محـافظة السويس المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد هذه المـراكز باجمـالى 14 مركز تدريب مهنى بنسبة 12.8 ٪، يليها محافظة القاهرة  بعدد 12 مركز تدريب بنسبة 11 ٪ من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية .

وبلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجى بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى 100126 دارس عام 2020/2021، مقابل 85609 دارس عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 17٪ ، وبلغ عدد الدارسين بالتعليــم المنهجى بمراكز التــدريب المهنى بالقطــاع الخـــاص 2161 دارس عــــــام 2020/2021 مقـــابـل 4791  دارس عــام 2019/2020 وذلك بنسبة انخفاض 54.9٪، ويرجع سبب الانخفاض الى غلق بعض المؤسسات التدريبية نتيجة لجائحة كوفيد 19 .

وبلغ عدد خـــريجى التــعـليم الـمنــهــجى بالقــطاع الــحكــومى 32438 خريج عـــام 2020/2021 مــقــابل 25384  خـــريـج عـــام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 27.8٪ .


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