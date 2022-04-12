‏"ميتا" تنفق 27 مليون دولار لتأمين "آل زوكربيرج".. نيويورك بوست تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أنفقت شركة "ميتا" المالكة لفيس بوك ثروة على الجهود المبذولة لتامين رئيس مجلس ادارتها مارك زوكربيرج وعائلته خلال عام 2021، حيث فاقت النفقات الأمنية له تلك التي ينفقها كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا.

خصصت "ميتا" ما يقرب من 27 مليون دولار لما وصفته بـ "برنامج الأمان الشامل" لزوكربيرج، وشمل المبلغ الإجمالي ما يقرب من 15.2 مليون دولار على "الأمن الشخصي لزوكربيرج في مساكنه" وكذلك أثناء سفره الشخصي.

وجاءت 10 ملايين دولار إضافية في شكل "إعانة سنوية مسبقة للضريبة" مخصصة للتكاليف الأخرى المتعلقة بالأمن لزوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان وأطفالهما، بينما غطت الأموال المتبقية السفر الجوي الخاص لزوكربيرج.

ووفقا لنيويورك بوست، قالت ميتا إن نفقات الأمن كانت ضرورية لأن زوكربيرج يواجه تهديدات محددة "نتيجة لطبيعة رفيعة المستوى لكونه مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًا ورئيسًا ومساهمًا متحكمًا"، وأضافت: "نعتقد أن دور السيد زوكربيرج يضعه في مكانة فريدة: فهو مرادف لميتا"، وأشارت لكونه احد اشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم.

تتألف تكاليف الأمن من الجزء الأكبر من تعويضات زوكربيرج ، الذي يتقاضى راتباً أساسياً قدره دولار واحد فقط ولا يتلقى أي تعويضات قائمة على الأسهم، وتقدر ثروة زوكربيرج بحوالي 78 مليار دولار ، وفقًا لمجلة فوربس.

كان الإنفاق الأمني ​​لشركة ميتا أعلى من العام السابق ، عندما أنفقت ما يقرب من 23.4 مليون دولار على حمايته.