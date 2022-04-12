وصول 67 ألف و477 مهاجرا غير شرعى لإيطاليا خلال العام الماضى

فاطمة شوقى

قالت وكالة "آكى" الإيطالية، إن بيانات رسمية أشارت إلى أن العام الماضى شهد وصول 67 ألف و477 مهاجرا غير شرعي من خلال 1718 عملية رسو.

وذكر تقرير أمني صادر بمناسبة الذكرى الـ170 لتأسيس الشرطة الإيطالية، أن المهاجرين غير النظاميين وصلوا إلى إيطاليا عبر مختلف طرق الملاحة في البحر المتوسط، ويتضح أن ضغط الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، أنه مقارنة بعام 2020، تضاعف عدد المهاجرين الوافدين في النصف الأول من العام الماضي ثلاث مرات تقريبا (من 6949 عام 2020 إلى 20532 عام 2021)، وكذلك في النصف الثاني كانت هناك زيادة ملحوظة (من 27205 عام 2020 إلى 46945 عام 2021).

ولفت التقرير إلى أنه بشكل عام كانت هناك زيادة بنسبة 97.57٪ في العام الماضي (34154 مهاجرًا بعد 1314 عملية رسوّ عام 2020).

من جهة أخرى، كشف تقرير أمني إيطالي، عن تنفيذ دائرة تعاون الشرطة الدولية، 522 إجراء لتسليم مجرمين، و103 عمليات إعادة إلى الوطن على متن 17 رحلة طيران خلال العام الماضي.

وذكر تقرير أمني صادر بمناسبة الذكرى 170 لتأسيس الشرطة الإيطالية، أن القيود التي فرضها انتشار وباء كورونا فرضت ضرورة إعداد بروتوكولات صحية محددة تهدف إلى السماح بتنفيذ أنشطة تسليم المجرمين، بعد إجراء الفحوص الطبية والاختبارات التشخيصية لجميع الأفراد المرافقين والسجناء المعادين إلى أوطانهم".