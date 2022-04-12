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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الأوكراني التزام واشنطن بتلبية احتياجات كييف العسكرية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:09 م
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الأوكراني التزام واشنطن بتلبية احتياجات كييف العسكرية لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي
كتب أحمد عرفة

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أكد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الأوكراني التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتلبية احتياجات كييف العسكرية، كما بحث وزير الدفاع الأمريكى هاتفيا مع نظيره الأوكراني دعم واشنطن لكييف عسكريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إن القوات الروسية أجبرت على الانسحاب من كييف، موضحا أن الخطة العسكرية الروسية فشلت في أوكرانيا.

 

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا ، أن الدمار الذي تسبب به الجيش الروسي هائلا، متابعا: لم يتم تزويدنا بمقاتلات جوية نحن بأمس الحاجة لها.

 

وتابع: عاجزون عن مساعدة المدنيين والجنود في ماريوبول، مشيرا إلى أنه يجب فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين، لافتا إلى أن العقوبات ضد روسيا شكلت ضغطا جزئيا عليها، متابعا: لا أحد يضمن قبول عضويتنا في الناتو.

 

وقال وزير خارجية أوكرانيا، إنه لم يكن لدينا أي نية عدوانية في شبه جزيرة القرم، متابعا: نتطلع إلى مساندة الدول الحليفة، ونريد ضمانات أمنية مشابهة للمادة 5 لحلف الناتو .


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