وزير الداخلية اللبناني يؤكد التزام بلاده بمنع أي أذي بحق دول الخليج

وزير الداخلية اللبناني يؤكد التزام بلاده بمنع أي أذي بحق دول الخليجالثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:06 م
وزير الداخلية اللبناني مولوي
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