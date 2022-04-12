واشنطن تأمر بعض موظفيها بمغادرة قنصليتها فى شنجهاى بسبب تفشى كورونا

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أمرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء الموظفين غير الاساسيين في قنصليتها في مدينة شنجهاي الصينية بمغادرتها بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19" وتدابير الإغلاق الصارم التي فرضتها سلطات بكين للحد من تفشي هذا الفيروس في البلاد.



وأفادت السفارة الأمريكية في بكين ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية ـ : "بأن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت هؤلاء الموظفين بالمغادرة بسبب جائحة كوفيد- 19 الراهنة في مدينة شنجهاي الصينية".



وأشارت السفارة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين أبلغوا السلطات الصينية "بقلقهم البالغ إزاء سلامة المواطنيين الأمريكيين في ظل التدابير الصارمة المتخذة في العاصمة الاقتصادية للصين للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.



ويأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إلى التضامن في المعركة العالمية ضد جائحة كوفيد-19 وكذلك أثناء عملية التعافي بعدها، فيتعين على جميع الدول أن تعزز تضامنها تحت راية الأمم المتحدة وتحترم وتثق ببعضها البعض وتتحلي بالثقة وتظهر حسن النية وتتعاون من أجل المنفعة المتبادلة وتعمل معا من أجل مستقبل أفضل.



وكانت السلطات في مدينة شنجهاي قد أعلنت أمس (الإثنين) أنها ستسمح بشكل تدريجي تخفيف القيود المفروضة في بعض الاحياء السكانية التي تسجل أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا عقب تصاعد حالة الغضب إزاء تدابير الإغلاق الصارم في المدينة التي تعد أكبر مدينة في الصين.