هل تساعد ممارسة الرياضة على التخلص من القلق؟ تقرير يوضح

كتبت إيناس البنا

تشير مؤسسة النوم البريطانية إلى أن الباحثين ما زالوا يعملون لفهم كيفية تأثير النشاط البدني على النوم، على الرغم من أنهم وجدوا أن التمارين الهوائية المعتدلة هي الأكثر فعالية في تخفيف وعلاج الأرق.

وأضاف التقرير وفقا لموقع " express"، أن التمارين الهوائية المعتدلة تزيد مقدار الوقت الذي تقضيه في نوم عميق، والنوم العميق هو المرحلة التي يستعيد فيها جسمك نفسه ويجدد نفسه، ويشفي عضلاتك وأنسجتك للاستعداد لمزيد من التمارين.

وتقول المؤسسة، إنه يمكن أن تساعد التمارين الهوائية المعتدلة في تخفيف الأعراض الأخرى المرتبطة بالأرق، فبالنسبة للأفراد الذين يعانون من الأرق المرضي والقلق ، يمكن أن يقل هذا القلق بشكل ملحوظ قبل النوم، ويقلل من الأفكار المقلقة التي تجعل من الصعب النوم".

يقول الموقع الصحي لجامعة جونز هوبكنز: "تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التمارين الرياضية تقلل من شكاوى النوم والأرق لدى المرضى، ويبدو أن تأثيرات التمارين الرياضية على النوم مماثلة لتلك الخاصة بالحبوب المنومة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمقارنة التمارين البدنية بالعلاجات الطبية للأرق ".

تقول NHS إن عدم ممارسة الرياضة يمكن أن يعني أن جسمك ليس متعبًا بدرجة كافية ليحتاج إلى قسط كبير من النوم، ومع ذلك، يمكن أن تجعلنا ممارسة الرياضة أثناء النهار نشعر بمزيد من التعب في وقت النوم ، لذا حاول أن تجعل شكلًا من التمارين جزءًا من روتينك اليومي."

يمكن أن يمثل النوم تحديًا لبعض الأشخاص، الذين قد يتشتت انتباههم بسبب ضغوط حياتهم اليومية ، أو غير قادرين على النوم حتى عندما يشعرون بالتعب ، وهناك أيضًا بعض النصائح الأخرى التي يجب تجربتها.

سيجد الأشخاص الذين يعانون من الأرق صعوبة في النوم بانتظام ، ويمكنهم الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل والاستيقاظ في الليل، وقد يجدون أيضًا صعوبة في التركيز أثناء النهار لأنهم متعبون ، أو يستيقظون مبكرًا ليجدوا أنهم لا يستطيعون العودة إلى النوم.

إذا كنت تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير المدى. يسمى الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بالأرق طويل الأمد.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "بعض الناس ينامون أخف بشكل طبيعي أو يستغرقون وقتًا أطول للنوم، في حين أن بعض ظروف الحياة قد تجعل من المرجح أن ينقطع نومك، مثل الأحداث المجهدة أو إنجاب طفل جديد".

إذا كان قلة النوم تؤثر على حياتك اليومية أو تسبب لك الضيق، فيمكنك التحدث إلى طبيبك، بالإضافة إلى تجربة تقنية النية المتناقضة، هناك عدة طرق أخرى للحصول على نوم أفضل ليلاً.

توصي NHS بالحفاظ على ساعات نوم منتظمة، وخلق بيئة مظلمة وهادئة وباردة، يمكن أن يمنعك الكافيين من النوم الجيد. لذلك ، فمن المستحسن أن يقلل الناس من تناول الكافيين مع اقتراب موعد النوم.

كل شخص يحتاج فترات مختلفة من النوم. يحتاج البالغون في المتوسط ​​من سبع إلى تسع ساعات ، بينما يحتاج الأطفال من تسع إلى 13 ساعة. يحتاج الأطفال الصغار والرضع إلى 12 إلى 17 ساعة من النوم يوميًا.