اليوم السابع
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ندوات توعوية لأصحاب الأراضى الزراعية بالفيوم بأهمية توريد الأقماح للصوامع

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:26 م
ندوات توعوية لأصحاب الأراضى الزراعية بالفيوم بأهمية توريد الأقماح للصوامع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، انطلقت الندوات التوعوية لأصحاب الأراضي الزراعية، بأهمية توريد الأقماح للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك كواجب وطني وقومي، إضافة لتشجيع المزارعين للتوجه لأساليب الري والميكنة الزراعية الحديثة، بالتنسيق بين مديريتى الري والزراعة بالفيوم.


جاء ذلك بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس محمد مختار مدير عام التوجيه المائي بمديرية الري، وحشد من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية.

وأشار وكيل وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الحملات التوعوية جاءت لحث أصحاب الأراضى الزراعية بتوريد محاصيلهم من الأقماح إلى الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، كواجب وطني وقومى في ظل الأحداث والأزمات الأخيرة التى تمر بها معظم دول العالم.

وأضاف، أن الندوات مستمرة طوال موسم جنى وتوريد محصول القمح، مع استمرار الندوات التوعية بشأن تشجيع المزارعين للتوجه لنظم الري الحديث بدلاً من الري بالغمر لما له من فوائد عديدة، منها: ترشيد استهلاك مياه الري، والمحافظة على خصوبة التربة، وزيادة محصولية الفدان، بالإضافة للتوعية بأهمية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة توفيراً للوقت والجهد.


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