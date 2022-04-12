مقتل 25 شخصاً على الأقل بسبب العاصفة "ميجى" فى الفلبين

كتب: إيهاب محمد

لقى ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم فى الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ميجى" التى ضربت السواحل الشرقية والجنوبية للفلبين، وفقا لـ mediianews.

وصلت العاصفة إلى اليابسة يوم الأحد مع رياح مستدامة تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة ورياحًا تصل سرعتها إلى 49 ميلاً في الساعة، ميجي هي أول عاصفة تضرب الأرخبيل هذا العام، والتي تشهد حوالي 20 عاصفة من هذا القبيل سنويًا.



عمليات الانقاذ

وقال جويمين كولادو قائد شرطة مدينة باى باى للصحفيين، إنه عثر على جثث 22 شخصا فى إقليم ليتى الشرقى بعد أن دفنوا تحت انهيار أرضى.

وقالت وكالة الكوارث الوطنية، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة دافاو الجنوبية، وإن الضحايا المبلغ عنها لا يزال قيد التحقيق.

وقال كولادو: "حدثت انهيارات أرضية في المجتمعات ثم جرفت الفيضانات بعض الضحايا"، مضيفًا أن عمليات الإنقاذ جارية بسبب فقد ستة أشخاص آخرين على الأقل.

وأظهرت صور نشرها مكتب الإطفاء المحلي يوم الاثنين رجال الإنقاذ وهم يخوضون بالقرب من منازل غارقة جزئيا ويبحثون عن ناجين في منطقة ضربها الانهيار الأرضى.