معهد ITI يعقد اتفاقا لتأهيل شباب الخريجين بمجال تكنولوجيا المعلومات لسوق العمل

كتبت هبة السيد

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اتفاقه مع البنك الأهلي المصري على التعاون المشترك لرفع كفاءة شباب الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

وقالت هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن إتاحة تخصصات متنوعة بمجالات تكنولوجيا المعلومات في الجولة الأولى من التدريب والتأهيل، وذلك في عدة مجالات تتوافق مع متطلبات سوق العمل وهي كالتالي: مهندس مركز بيانات Data Center Engineer الاستجابة للحوادث والطب الشرعي الرقمي Incident Response & Digital Forensics حماية هجومية و مختبر Offensive Security & Pen. Testing مصمم UX/UI وأضافت هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI أن مدة التدريب تتراوح من 480 إلى حوالي 580 ساعة تدريبية لكل تخصص.

ويوفر التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والبنك الأهلي المصري فرص للتوظيف في البنك الأهلي المصري بعد التدريب لعدد محدود من المتدربين المتميزين.

شروط التقديم:

• خريج جامعي مصري يحمل شهادة جامعية أو معادلة من المجلس الأعلي للجامعات.

• حاصل على تقدير جيد أو أعلى.

• حديث التخرج (خريجي من عام 2018 حتى عام 2021).

• أن يكون تخصصه في مجالات: (الهندسة - علوم الحاسب - تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصصات أخرى ذات الصلة.

• أن لا يتجاوز عمر المتقدم 28 عام.

• أن لا يكون للمتقدم أقارب (حتى الدرجة الثالثة) من العاملين في البنك الأهلي المصري .

• أن يكون للمتقدم نفس العنوان المذكور في بطاقة الرقم القومي.

• أن يجتاز جميع اختبارات القبول والمقابلات الشخصية المطلوبة.

سيتم غلق باب التقديم يوم 5 مايو 2022 على أن يكون حضور الاختبارات إجباريا في فرع المعهد بالقرية الذكية ويكون حضور البرنامج أما في مقر المعهد أو أونلاين حسب رغبة المتدرب.