مستشار النمسا : مباحثاتى مع بوتين "كانت صعبة وغير إيجابية"

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وصف المستشار النمساوي كارل نيهمر مباحثاته التي أجراها أمس الاثنين، في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "كانت صعبة وغير إيجابية".

وقال نيهمر ـــ في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:"هناك قلق دولي كبير من أنه سيكون هناك المزيد من القتال العنيف في شرق أوكرانيا قريبًا، أصبحت الممرات الإنسانية الآن أكثر أهمية بحيث يمكن إجلاء المدنيين والنساء والأطفال والجرحى من مناطق القتال".



وأضاف: أنه كان من المهم بالنسبة لي أن أكون قادرًا على التعبير عن موقف النمسا والاتحاد الأوروبي مباشرة لبوتين..مشيرا إلى أن كل خطوة مهما كانت صغيرة يمكن أن تساعد في إنهاء هذه الحرب.



وأبلغ المستشار النمساوي، الرئيس الروسي بانزعاج الاتحاد الأوروبي مما وصفه"جرائم الحرب في أوكرانيا"، وطالبه بسرعة وقف إطلاق النار.



وفي السياق نفسه، أكدت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في كييف "كريستينا كفين" أن الولايات المتحدة تبذل كل مافي وسعها من أجل مساعدة الجهود الدولية لتوثيق "الجرائم التي ترتكب في أوكرانيا"، عقب الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة تضم عشرات الجثث في مدينة بوزوفا بالقرب من العاصمة الأوكرانية (كييف).



وقالت كفين ـ في تصريح صحفي لقناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، من مدينة رزيسزو البولندية ـ إن واشنطن تعمل وبالتنسيق مع المدعى العام في أوكرانيا والمنظمات الدولية من أجل المساعدة في جمع الأدلة ومحاسبة المسئولين عن مقتل العشرات من المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية بالقرب من كييف.



وأشارت إلى إرسال واشنطن خبراء قانونيين لتوثيق الأدلة حول الجرائم التي ترتكب في كييف والمساعدة في التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن، متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسئولية عن الدمار والجرائم في أوكرانيا.



وأكدت أن واشنطن ستواصل إرسال المعدات والأسلحة إلى أوكرانيا، طالما لزم الأمر، من أجل مساعدة كييف في الدفاع عن بعض المدن مثل ماريوبول وخاركيف.. معربة عن قلقها العميق إزاء احتمالية استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة ماريوبول الأوكرانية.



وأوضحت، أن واشنطن تراقب عن كثب تقارير حول احتمالية استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، محذرة من عواقب وخيمة إذا تم إثبات هذا الأمر، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.



وشددت على اهتمام أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي(ناتو).. مؤكدة أن روسيا لا شأن لها بقرارات الناتو لانها ليست عضوا في الحلف.



ومن جانبه، اعلن وزير الشؤون الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، أن بلاده تخطط لتنظيم مؤتمر للمانحين بشأن أوكرانيا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام.



وذكر راديو "براج الدولي" في نشرته باللغة الإنجليزية أن تصريحات ليبافسكي جاءت عقب اجتماع جمعه اليوم بنظرائه من سلوفاكيا والمجر والنمسا وسلوفينيا قرب العاصمة التشيكية براغ، حيث كان الموضوع الرئيسي للاجتماع الحرب في أوكرانيا.. من المتوقع أن تتولى براج رئاسة الاتحاد الأوروبي في بداية شهر يوليو المقبل.



وميدانيا ، ذكرمكتب النائب العام في أوكرانيا، أن 186 طفلا قتلوا في البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.



وأوضح المكتب أن 344 طفلا آخرين أصيبوا جراء الأعمال القتالية، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.