اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول روسى: تدمير خطوط السكك الحديدية فى "بيلجورود" المجاورة لأوكرانيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:42 ص
مسئول روسى: تدمير خطوط السكك الحديدية فى "بيلجورود" المجاورة لأوكرانيا أوكرانيا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن حاكم مقاطعة "بيلجورود" الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن أضرارا لحقت بخطوط السكك الحديدية في منطقة "شيبيكينسكي" بالمقاطعة.

وكتب جلادكوف على صفحته في "تليجرام" اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية -: "هناك أضرار لحقت بخطوط السكك الحديدية في منطقة شيبيكينسكي"، مضيفا أنه "لا يوجد ضحايا أو جرحى، ولكن جرى تدمير خطوط السكة الحديد لا غير"، مشيرا إلى أن فرقة من الخبراء تعمل حاليا في مكان الحادث. 

ووعد جلادكوف بالإبلاغ لاحقا عن سبب الضرر، الذي لحق بالسكك الحديدية في المنطقة المحاذية لمقاطعة خاركوف الأوكرانية.

وتقول وسائل إعلام روسية إن قذيفة مدفعية تم إطلاقها من أوكرانيا على مقاطعة بيلجورود الروسية تسببت في هذا الحادث. 

 


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