مراسل العربية في نيويورك: العثور على مسدس المشتبه به باعتداء بروكلين

كتب أحمد عرفة

قال مراسل العربية في نيويورك، إنه تم العثور على مسدس المشتبه به باعتداء بروكلين ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، أن المشتبه به في إطلاق النار داخل محطة مترو أنفاق في بروكلين، "لا يزال طليقا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت حاكمة ولاية نيويورك، خلال مؤتمر صحفى، أن حادث إطلاق النار هذا لا يزال يعتبر حالة نشطة، واصفة المشتبه به بأنه بارد القلب.

وتابعت حاكمة ولاية نيويورك أن المشبه به لا يزال طليقا وخطيرا، ولا مزيد من عمليات إطلاق النار الجماعية، لا مزيد من تعطيل الحياة.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك :لا مزيد من الحسرة على الأشخاص الذين يحاولون فقط عيش حياتهم، ويجب أن ينتهي ذلك الآن ، لقد سئمنا وتعبنا من قراءة عناوين الأخبار عن الجريمة.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام أمريكية، إطلاق نار في محطة بروكلين للقطارات في نيويورك، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص بسبب إطلاق النار، وأكدت قناة العربية سقوط 5 قتلى بحادثة إطلاق النار، بالإضافة إلى سقوط 13 إصابة فى نيويورك، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع في وقت الذروة بمحطة أنفاق بروكلين في نيويورك، كما أن أحد المصابين بإطلاق النار في محطة بروكلين في حالة حرجة، وتسعف الطواقم الطبية بعض المصابين على رصيف محطة قطارات بروكلين.