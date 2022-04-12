مديرية الصحة بالإسكندرية تنظم قافلة طبية مجانية لآهالى "قرداحى" بخورشيد

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية قرداحى بخورشيد بالظهير الريفى لمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية.

وأكد الدكتور "أيمن حليم " وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 61 عضوا من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة وإدارة القوافل العلاجية لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال وسائقين.

وأوضح "حليم " أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1227 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 24 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة