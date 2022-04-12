محافظ المنيا يعتمد تثبيت 6876 موظفا من الملحقين بالتربية والتعليم

المنيا -حسن عبد الغفار

وافق اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا على تثبيت 6876 موظفا بصفة شخصية بمختلف المستويات والمجموعات النوعية بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة والملحقين للعمل بمديرية التربية والتعليم، وذلك اعتبارا من 1/4/2022 من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالمحافظة.



أكد المحافظ على التزام مديرية التربية والتعليم بالمنيا بتطبيق كافة القواعد الوظيفية خاصة ما يتعلق بإحكام تقويم الأداء والسلوك الوظيفي وكافة القواعد القانونية ذات الصلة، مؤكدا على سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة، مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة.



أوضح خالد حسن، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، أن عدد العاملين الذين تم تثبيتهم موزعين على مراكز محافظة المنيا، منهم 1428 بإدارة المنيا التعليمية، 1381 بإدارتى سمالوط وأبوقرقاص التعليميتين، 1499 بإدارتى ديرمواس وبنى مزار التعليميتين، 1079 بإدارتى ملوي ومغاغة التعليميتين وديوان المديرية، و 1489 بإدارتى مطاى والعدوة التعليميتين.



