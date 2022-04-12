محافظ الاسكندرية يشدد علي رفع كفاءة الإضاءة العامة بجميع الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتحديدا بنطاق وأمام المساجد وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

وفي هذا الصدد ، قام حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود بأعمال رفع كفاءة الاضاءة العامة حيث تم صيانة كشافات الصوديوم بمنطقة صندوق الدعم بالسيوف وصيانة كشافات شوارع عبد الله عبد المحسن، وشارع مسجد سيدي بشر، وشارع القاهرة سيدي بشر قبلي.

وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم اصلاح أعطال شوارع أمير البحر،جوجو،فتح الباب،والبصرة،وإنارة الكشافات المطفأه بهاز، وكذا صيانة الكشافات بشوارع رياض فهمي من زين العابدين وعثمان فهمي، وشارع مسجد جبر،ومد شبكة هارزا، ووصلة ضاغطة مع إنارة شارع مسجد جبر بالكامل ، بالاضافة الى إصلاح أعطال غرف التفتيش بالعطارين وإنارة الكشافات المطفأة بشارع عبد المنعم.

وقام حى العجمى برئاسة السيد موسى بأعمال رفع كفاءة الاضاءة العامة حيث تم ربط برشمانات كشافات الانارة العامة بشارع مسجد السلام من شارع خير الله وصيانة كشافات الانارة بنهاية شارع ابوسعيد بابو يوسف قبلى وصيانة كشافات شارع زهراء العجمى بالهانوفيل، وكذا ربط برشمانات كشافات الإنارة بشوارع عبدالفتاح الطلخاوى ، مسجد الرحمة بابويوسف قبلى، وإنارة الكشافات خلف مسجد قباء بالكيلو 21قبلى وربط برشمانات كشافات الانارة العامة بمنطقة شارع مستشفى الفراعنة بالدرايسة بحرى وكذلك رفع شبكة هوائية بمساكن الكيلو 21بالإضافة إلى مد شبكة هوائية بطول 60 متر بشارع اكتوبر 2 خلف ملعب المنسى وربط برشمانات كشافات الانارة العامة باحد تفرعات شارع رضوان بالهانوفيل وتقسيم قبضايا بالبيطاش.

وشهد حى المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الاضاءة العامة بنطاق الحى حيث تم اصلاح الأعطال بالشبكه الهوائيه وإصلاح أعطال غرف الكهرباء مع صيانة كشافات اليد، بشارع 30 الجديد وصيانة كشاف طريق الكورنيش، وكذلك صيانة الكشافات الصوديوم بالمعمورة البلد العامة وتم صيانة كشافات تقاطع حمام الورشة مع شارع الجزائر، والشيخ على يوسف ، وحارة ابن العربي ، كما تم تغيير كشاف ليد بحارة قرة.