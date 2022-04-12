اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماريو دراجى: الاتفاق مع الجزائر على زيادة حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:00 ص
ماريو دراجى: الاتفاق مع الجزائر على زيادة حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا غاز - ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إنه تم الاتفاق مع الجزائر على زيادة حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء الإيطالي عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون له، اليوم بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.
 
وأوضح دراجي أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا، مشيرا إلى أن الجزائر تعد الشريك التجاري الأول لروما في أفريقيا، وتتطور حركة التبادل التجاري بينهما باستمرار.
 
كما أكد رئيس الوزراء الإيطالي استعداد بلاده للتعاون مع الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، والمساهمة في دعم سوق العمل، مشيدا بالعلاقات الثنائية العميقة والممتدة عبر التاريخ، مؤكدا سعي بلاده إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
 
وكشف رئيس الوزراء الإيطالي عن أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إيطاليا، مشيرا إلى أن زيارته جاءت عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيارة سيتبعها لقاء بين الحكومتين الإيطالية والجزائرية في يوليو القادم.
 
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن بلاده تسعى، عقب الأزمة الأوكرانية، إلى تعزيز قدراتها في مجال الغاز، وحماية حقوق مواطنيها، مضيفا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم مع الجانب الجزائري يدخل في هذا الإطار.

إيطاليا

الجزائر

ماريو دراجى

الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة