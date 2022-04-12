للحفاظ على صحة القلب ..5 أطعمة نباتية غنية بأوميجا 3

كتبت - ميرفت رشاد

لقد سمعنا كثيرًا من الخبراء وأخصائيي التغذية يوصون بتضمين أحماض أوميجا 3 الدهنية في النظام الغذائي اليومي، تندرج هذه الأحماض الدهنية الأساسية تحت فئة "الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة" إنها ضرورية للصحة العامة وعمل الجسم، أشارت الأبحاث إلى أن أوميجا 3 هي دهون جيدة وقد يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب ، يُقال عادةً أن المأكولات البحرية هي أفضل مصدر لأوميجا 3 ولكن هناك العديد من الأطعمة النباتية الغنية بأوميجا 3 ،وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

الأطعمة النباتية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية

الجوز:

أن تناول حوالي 14 جرامًا من الجوز يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب يمكن أن توفر ALA المستخلص من النبات على شكل جوز هذه الفوائد ، خاصة عند دمجها في نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان أيضًا مصدرًا نباتيًا رائعًا لـ ALA حتى زيت بذور الكتان يمكن أن يكون مفيدًا في تزويد الجسم بمتطلبات أوميجا 3 اليومية ، فإن أقل من ملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان سيفي بالغرض.

الأعشاب البحرية

يمكن أن يكون فول الصويا الأخضر المسلوق ، المعروف أيضًا باسم edamame ، وكذلك الأعشاب البحرية ، مصادر ممتازة لأوميجا 3، كما تحتوي الخضار والفاصوليا ذات الأوراق الخضراء أيضًا على كميات صغيرة من ALA.

بذور الشيا

يقال إن بذور الشيا هي واحدة من أسهل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية وأكثرها توفرًا، تحتوي الوجبة التي تزن أونصة واحدة من بذور الشيا على ما يصل إلى 5 جرامات من أوميجا 3، كما أنها غنية بالألياف وبعض المعادن الأساسية.

زيوت نباتية

يقال أيضًا أن مجموعة معينة من الزيوت النباتية تحتوي على كميات جيدة من أوميجا 3، ويشمل ذلك زيت بذور الكتان ، وكذلك زيت الكانولا وفول الصويا، استخدم هذه الزيوت لطهي الطعام أو رشها كصلصة للسلطات.