اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:30 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية والناتو يبحثان سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:00 ص
كوريا الجنوبية والناتو يبحثان سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
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بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك"  مع رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال "روب باور" سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي.
 
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أهمية مواصلة التعاون في التدريب العسكري والأمن السيبراني ومجالات أخرى.
 
وفي سياق متصل، بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال "وون إن-تشول" مع رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال "روب باور" مشاركة سول في الجهود العالمية للحفاظ على السلام العالمي، وتقديم حل سريع للأزمة في أوكرانيا.
 

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