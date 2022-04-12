اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل 210 آلاف و755 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:54 ص
كوريا الجنوبية تسجل 210 آلاف و755 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، 210 آلاف و755 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 15 مليونا و635 ألفا و274 إصابة.

كما سجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 171 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 19 ألفا و850 حالة.

وخففت الحكومة الكورية الجنوبية بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس التاجي.

 


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