كريم طالب البيطرى يبدع فى الإنشاد الدينى بالمنيا.. اسمع واحكم بنفسك.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، مع الطالب كريم صابر طالب الفرقة الرابعة كلية الطب البيطري جامعة المنيا والذى تميز فى الإنشاد الدينى وأصبح بين زملائه معروفا فى نقاء الصوت وسهولته.



قال كريم صابر بدأت الانشاد في الصف الخامس الابتدائي في الاذاعة المدرسية وحبي للانشاد كان بسبب حبي للقرآن الكريم لما كنت بحفظ في الكتّاب.

ولفت إلى أن صاحب الفضل فى اكتشاف الصوت والموهبة مدرسة لغة عربية بالمدرسة الابتدائية والتى كانت دائما تثنى على صوتى سواء في القرآن او الانشاد .

وعن الاناشيد التى دائما يرددها أنشودة سبحت لله في العش الطيور للشيخ نصر الدين طوبار وابتهال نفسي يارب للشيخ النقشبندي وانشودة صبحتك بنور النبي كلمات سيد فهيم وألحان أشرف عامر وقال كريم أنه بعشق الشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي وغيرهم

واوضح أن الانشودة الوحيدة التى يملكها انشودة جاء العيد وسجلتها بنفسي قبل كدا من حوالي 3 سنوات شاركت في مسابقة ابداع علي مستوي جامعة المنيا وكنت من افضل 10 منشدين علي مستوي الجامعة ، والحمد لله حصلت على أفضل منشد في كلية الطب البيطري جامعة المنيا -كما حصلت على لقب منشد كأس العباقرة الخاص بنقابة الأطباء البيطريين.