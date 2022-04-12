فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالجائزة الأولى بمسابقة التعاون الثقافى مع سفارة النمسا

كتب محمد صبحى

حقق طلاب كلية الفنون الجميلة ب جامعة حلوان بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة إنجاز جديد ، حيث استطاع طلاب قسم الجرافيك شعبة الرسوم المتحركة بالكلية الفوز بالجائزة الأولى والثانية لمسابقة التعاون الثقافي مع سفارة النمسا بالقاهرة، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد فاز الطلاب بهذه المراكز المتقدمة بعد تقديم أفلام تعبر عن محتوى القصة النمساويه" منزل وطفل وسيارتان "، كما أقيم حفل القراءة وعرض الافلام فى بيت يكن بالقلعة، وتم عمل الأفلام كمشروع جماعى للفرقة الرابعة بقسميها تحت إشراف أساتذة مادة الرسوم المتحركة بالكلية الدكتور اشرف عبد الفتاح، الدكتور محمد غالب، الدكتور ثريا صبيح، م كريم على مهيب، مينا سامى، م . م بسمه شعبان، م . بدر كرم، م . ساره مصطفى .

تدور أحداث فيلم "منزل وسيارتان وطفل" حول شخصية امرأة لديها وظيفة جيدة، وحبيب، وحياة تعتبرها مستقرة نوعًا ما، يقضيان إجازة سنوية فى "إيسولو" فى إيطاليا، وهي راضية بالحياة هكذا، ولا تريد التغيير، على الرغم من كل ذلك، ثم تتزوج وتصبح حاملًا، وتتغير حياتها بين يوم وليلة، وتتمحور القصة حول عدد من الأسئلة والتمزق بين الزواج والاستقرار والإنجاب، وبين حياة من الاستقلال والمرح وعدم التقيد بأى شيء، وتدور القصة حول الصعوبة التى يقابلها الإنسان فى مواجهة الدور الاجتماعى الذى يُجبر على الالتزام به.