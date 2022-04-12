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طارق الملا:مصر على أتم استعداد للمشاركة بمشروعات توصيل الغاز للمنازل بالأردن

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:41 ص
طارق الملا:مصر على أتم استعداد للمشاركة بمشروعات توصيل الغاز للمنازل بالأردن طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس خيري عمرو وزير الاستثمار الأردني خلال زيارته للقاهرة زيادة التعاون في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى داخل الأردن بخبرات مصرية من خلال شركات قطاع البترول المتخصصة.

وتم خلال اللقاء استعراض الخبرات المصرية في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ونجاحها في تغطية أكثر من 5ر13 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي بعد مضاعفة معدل التوصيل إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة في ظل وجود شركات مؤهلة وكوادر مدربة وتوافر إمكانيات فنية وهندسية وقاعدة تصنيعية، وهو ما يمكن أن يكون داعماً لتوجه الأردن للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل واستكمال تزويد مختلف الصناعات بعد الدراسة الجيدة والتغلب على التحديات فى تنفيذ المشروع.

وفي هذا الإطار أكد الوزير الأردنى أهمية مشاركة مصر بخبراتها الطويلة في تنفيذ هذه المشروعات بالأردن بما يسهم مساهمة كبيرة في نجاح تنفيذها عبر مد شبكات الغاز وتوصيله في مختلف المدن الأردنية، لافتاً إلى أنه جارى حالياً الدراسة الفنية والاقتصادية بواسطة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى بالأردن والتى على أساسها سيتم تحديد أفضل رؤية للتنفيذ.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والأردن في مجال الطاقة ودعم القيادة السياسية فى كلا البلدين لتوطيدها وزيادة حجم التعاون، وأشار إلى أن مصر على أتم استعداد للمشاركة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالمدن الأردنية، وأضاف أن شركات قطاع البترول المصرية العاملة بالأردن وفي مقدمتها شركة فجر للغاز الطبيعي حققت قصص نجاح على مدار عقدين حتى الآن وهو ما يعد حافزاً لها لمزيد من النجاح بأيادى مصرية.

وتم الاتفاق على إرسال فريق عمل من شركات توصيل الغاز الطبيعى المصرية الي الأردن للتعاون واستعراض الامكانيات والتعرف على تفاصيل المشروعات. وأكد الوزير الأردني أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الأردنية واستكمال تزويد ما يصل إلى 95% من المصانع بالأردن بالغاز سيكون له مردود اقتصادي إيجابي وسيسهم فى تقليل استيراد البوتاجاز، وأشاد بإمكانات شركات الغاز المصرية العاملة فى الأردن والتى تمتلك منظومة فنية وكفاءات على أرقى مستوى، مشيراً إلى أن إنجازاتها واضحة وملموسة.

 


البترول

الغاز

المشروعات البترولية

الاردن

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