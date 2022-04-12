اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:46 م
أكرم القصاص
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ضبط فول "مسوس" داخل مخزن بحى الضواحى وأجولة "أرز" بدون بيانات فى بورسعيد

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:47 م
ضبط فول "مسوس" داخل مخزن بحى الضواحى وأجولة "أرز" بدون بيانات فى بورسعيد ضبط فول مسوس - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية  للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية بمحلات السوبر ماركت والمطاعم والمخازن غير المعلن عنها لحماية المواطنين من السلع الفاسدة .

 

وأسفرت الحملة التى قادها خالد فهمى رئيس الرقابة وإبراهيم الدهرى وبالتنسيق مع العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين وحسن عبد الله والعربى عبد الحليم وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة التموينية من ضبط أحد المخازن به كمية تقدر ب 1/4 طن فول مدمس مسوس مجهول المصدر وبدون تواريخ إنتاج وانتهاء صلاحية  وضبط سيارة ربع نقل تجوب الشوارع والميادين وبحوزتها 400 كيلو جرام من أجولة الأرز بدون بيانات أو تواريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية بغرض غش وخداع المواطنين.

 

وعلى الفور تم تحرير محاضر تموينية والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

 

 


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ضبط فول مدمس مسوس فى بورسعيد

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