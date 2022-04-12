ضبط حشيش وشابو وأفيون وأسلحة نارية وبيضاء بحوزة تشكيل عصابى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بدائرة مركز جزيرة شندويل في سوهاج وبحوزتهم 8 طرب من مخدر الحشيش، وكيلو من مخدر الأفيون و750 جراما من مخدر الشابو، وسلاح نارى و11 طلقة وميزان حساس ومبلغ مالى و3 أسلحة بيضاء.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام 3 عاطلين من مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بتكون تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة جزيرة شندويل وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج

وقد كشفت التحريات الأولية قيام كل من محمد ح ع م 37 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل والسابق إتهامه فـي القضية " سرقة " وفؤاد ج ع ع 32 سنة عاطل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في القضية " مخدرات " والمطلوب للتنفيذ عليه فـي القضية " تبديد " ومحمد م ع م 35 سنة عاطل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في قضية مخدرات وسلاح بدون ترخيص وبالإتجار فـي المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز جزيرة شندويل أسفرت عن ضبط المتهمين بمسكن الأول وبحوزتهم " 8 " طرب من مادة الحشيش المخدر وكمية مجزئة حوالي 1000 جرام كمية من جوهر الأفيون المخدر حوالي 1000 جرام وكمية من مادة الشابو المخدر تزن حوالي 750 جرام فرد روسي محلي الصنع " 11" طلقة " 2 " ميزان حساس ومبلغ 5300 جنيهاً و" 2 " هاتف محمول و" 3 " قطع سلاح أبيض " سكين " السيارة ماركة شيفروليه " ربع نقل.

بمواجهة المتهمين أقرو بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لتأمين عمليات البيع والميزانين لإعداد المخدر للبيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء لتقطيع المواد المخدر والسيارة للتنقل والتوزيع تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.