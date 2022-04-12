اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدارت وبحوزتهم 7.5 كيلو هيروين وشادو

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:53 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدارت وبحوزتهم 7.5 كيلو هيروين وشادو مديرية أمن القليوبية -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين، لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظه القليوبية، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، و4 أسلحة بيضاء ومبلغ مالى، وميزان حساس، و5 هواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة البيضاء.

 

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين لممارستهم نشاط إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "س ر ح"، 48 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 12 قضية "مخدرات وسلاح"، و"ر ر ف"، 39 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتى "مخدرات وسلاح"، و"ع ج ا"، 31 سنة، عاطل، و"م ج ا"، 33 سنة، ربة منزل، و"ف ج ا"، 28 سنة، ربه منزل، جميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة الخانكة، وضبط بحوزتهم 3.5 كيلو جرام من مخدر الشادو، و2 كيلو جرام من مخدر الأيس، و1 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و700 جرام من مخدر الحشيش و119 قرص مخدر، و4 أسلحه بيضاء، وميزان حساس، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمول.

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القلوبية

مديرية امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

قسم مكافحة المخدرات

الخانكة

الهيروين

الايس

الشادو

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