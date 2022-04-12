اليوم السابع
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صور.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية الثقافة بانتصار العاشر من رمضان

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:27 ص
صور.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية الثقافة بانتصار العاشر من رمضان جانب من الاحتفال
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ للاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، واحتفالات هيئة قصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية، بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضوراللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ،  واللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام للمحافظة، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد،  وأمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتورة جاكلين بشرى ، وكيل وزارة الثقافة، والمهندسة غادة أو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء ،ومحمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم،  والدكتورة الهام محمد ، وكيل وزارة الصحة، ووفد من المجلس القومي للمرأة نجا عاطف، وهويدا بلتاجي، والدكتورة سماح جاد مدير عام الطب الوقائي، وماجده عمر بالتضامن، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقبيل الاحتفال افتتح محافظ كفر الشيخ، معرض الفن التشكيلي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، واستهل الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم للشيخ محمد الطويل، كما شهد الحفل ابتهالات دينية والأغاني الدينية، وعدد من الفقرات الغنائية لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية بقيادة الدكتور سهير مجدي، وكيل كلية التربية النوعية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن حرب أكتوبر- العاشر من رمضان- أسهمت في تغيير وجه العالم ودور القوات المسلحة في تحقيق الانتصار، مؤكدًا أن تلك الملحمة الوطنية تؤكد على قوة الإرادة المصرية وشجاعة الجندي المصري في مواجهة الصعاب، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، ورغم كل التحديات فإن مصر قوية على مر العصور وقادرة على تحقيق التنمية والرخاء لأجل أبنائها، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم وقياداته وجنوده البواسل الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل استرداد ترابنا وكرامتنا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الجيش المصري العظيم في أكتوبر 73 حقق انتصارات تاريخية كبيرة أعادت لمصر والعرب الهيبة والعزة والكرامة في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، مشيدًا بما تقوم به القوات المسلحة والشرطة من جهود مشرفة، في ظل الحكم الرشيد، لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز مصر، مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم الحفل.

الاحتفالية بالعاشر من رمضان
الاحتفالية بالعاشر من رمضان

 

الحضور من الجمهور
الحضور من الجمهور

 

 
اللوحات المعروضة
اللوحات المعروضة

 

جانب من اداء احد أفراد فرقة الموسيقى العربية
جانب من اداء احد أفراد فرقة الموسيقى العربية

 

جانب من المعرض للفنون والاشغال اليدوية
جانب من المعرض للفنون والاشغال اليدوية

 

عروض متعددة بالقافة
عروض متعددة بالقافة

 

 
 

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