شكوى من تهالك محول كهربائى بقرية نزلة ريان بأسيوط.. والمحافظة ترد

أحمد جمال الدين

أرسل القارئ هشام حسن عبد الحميد شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تواجد محول كهربائى متهالك بجوار منزله فى قرية نزلة ريان مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط يشكل خطرا على أرواح المارة، فضلا عن الأضرار الكبرى التى يحدثها بالأجهزة المنزلية بسبب تعطله وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر بجانب اشتعال النيران به عند سقوط الأمطار.

وطالب القارئ فى رسالته ضرورة نقل المحول بعيدا عن الكتلة السكانية حرصا على أرواح الأهالى وعدم تعرضهم لخطر الصعق الكهربائى .

من جانبه، أفادت محافظة أسيوط، أنه جاري فحص شكوى وارسالها للكهرباء ومجلس مدينة ساحل سليم لموافتنا بالرد.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع