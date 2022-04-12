شرطة نيويورك: 16 جريحا بينهم 8 أصيبوا بطلقات نارية بحادثة بروكلين

كتب أحمد عرفة

أعلنت شرطة نيويورك، سقوط 16 جريحا بينهم 8 أصيبوا بطلقات نارية بحادثة بروكلين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام أمريكية، إطلاق نار فى محطة بروكلين للقطارات في نيويورك، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص بسبب إطلاق النار، وأكدت قناة العربية سقوط 5 قتلى بحادثة إطلاق النار، بالإضافة إلى سقوط 13 إصابة فى نيويورك، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع في وقت الذروة بمحطة أنفاق بروكلين في نيويورك، كما أن أحد المصابين بإطلاق النار في محطة بروكلين في حالة حرجة، وتسعف الطواقم الطبية بعض المصابين على رصيف محطة قطارات بروكلين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه يتم مطاردة مشتبه به يرتدي قناعا ضد الغاز فى محطة بروكلين بـ نيويورك، وقالت شرطة نيويورك، إنه تم العثور على عبوات غير منفجرة في محطة بروكلين للقطارات، موضحة أنه لا توجد عبوات ناسفة نشطة حاليا.