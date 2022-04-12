زيلينسكى ينشر صورة للسياسي الأوكرانى الموالى لروسيا مدفيدتشوك مكبل اليدين

كتب أحمد عرفة

نشر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي صورة للسياسي الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور مدفيدتشوك مكبل اليدين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها، مشيرًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميًا، ومؤكدا أن عزل بلاده مستحيل.

وقال بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء:" إن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا نبيلة ومفهومة تمامًا".

وأضاف: "أن الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس، الذي اعترفنا به واضطررنا إلى القيام بذلك، لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لهذه القضية".